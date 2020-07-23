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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.07.2020 18:34
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANE2027
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 711.750.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020
2 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020
3 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 711.750.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
96 gün vadeli 711.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (23.07.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861451


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.031
Değişim :  0,81% |  951,25
Açılış :  118.714  
Önceki Kapanış :  118.080  
En Yüksek
119.672 En Düşük
118.585
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6962 8,7399 % -0,04  
Frank 7,3704 7,4148 % 0,42  
Riyal 1,8188 1,8280 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 23,19  
Altın Gr. 417 417 4,54  
Cumhuriyet 2.710 2.735 37,00  
Tam 2.792 2.806 38,00  
Yarım 1.355 1.373 18,60  
Çeyrek 680 687 9,30  
Gümüş.Ons 22,77 22,81 -0,22  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 -0,05  
B. Petrol 44,11 44,11 -0,17  
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