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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2020 09:51
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFGRAN72066 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN72066
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 999.242.235
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.07.2020
Kayıt Tarihi 29.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 28 Mayıs 2020 tarihinde talep toplama ile 29 Mayıs 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli, TRFGRAN72066 ISIN kodlu, 999.242.235 TRY nominal değerli bononun 30.07.2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864367


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0420 9,0874 % -0,19  
Frank 7,5531 7,5986 % 0,16  
Riyal 1,8460 1,8553 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.995 1.996 18,43  
Altın Gr. 445 445 3,34  
Cumhuriyet 2.912 2.951 0,70  
Tam 3.000 3.037 0,80  
Yarım 1.456 1.480 0,40  
Çeyrek 730 742 0,20  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 1,09  
Gümüş Gr. 5,66 5,66 0,22  
B. Petrol 44,31 44,31 0,16  
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