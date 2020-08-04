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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2020 19:11
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Sabit Kuponlu Finansman Bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA2021
Satışa Başlanma Tarihi 03.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.770.024
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 0,6781 140.841,53 Evet
2 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,7007 145.535,52 Evet
3 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 0,7007
4 04.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 0,6781
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,7007
6 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,6781
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 20.770.024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
183 gün vadeli 20.770.024 TRY nominal değerdeki bonoların ikinci kuponu 04.08.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865083


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9891 9,0342 % -0,78  
Frank 7,5221 7,5674 % -0,25  
Riyal 1,8338 1,8430 % -0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.023 2.024 4,26  
Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 26,05 26,10 0,07  
Gümüş Gr. 5,80 5,81 0,04  
B. Petrol 44,33 44,33 -0,01  
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