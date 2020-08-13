***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.08.2020 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil İhracı Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.02.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRAN23013
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,0534 2.290.050 Evet
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,7622
3 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020
4 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021
5 14.05.2021 13.05.2021 14.05.2021
6 14.08.2021 13.08.2021 16.08.2021
7 14.11.2021 12.11.2021 15.11.2021
8 14.02.2022 11.02.2022 14.02.2022
9 14.05.2022 13.05.2022 16.05.2022
10 14.08.2022 12.08.2022 15.08.2022
11 14.11.2022 11.11.2022 14.11.2022
12 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023
13 14.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
14 14.08.2023 11.08.2023 14.08.2023
15 14.11.2023 13.11.2023 14.11.2023
16 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
17 14.05.2024 13.05.2024 14.05.2024
18 18.08.2024 16.08.2024 19.08.2024
19 14.11.2024 13.11.2024 14.11.2024
20 14.02.2025 13.02.2025 14.02.2025
21 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025
22 14.08.2025 13.08.2025 14.08.2025
23 14.11.2025 13.11.2025 14.11.2025
24 14.02.2026 13.02.2026 16.02.2026
25 14.05.2026 13.05.2026 14.05.2026
26 14.08.2026 13.08.2026 14.08.2026
27 14.11.2026 13.11.2026 16.11.2026
28 14.02.2027 12.02.2027 15.02.2027
29 14.05.2027 13.05.2027 14.05.2027
30 14.08.2027 13.08.2027 16.08.2027
31 14.11.2027 12.11.2027 15.11.2027
32 14.02.2028 11.02.2028 14.02.2028
33 14.05.2028 12.05.2028 15.05.2028
34 14.08.2028 11.08.2028 14.08.2028
35 14.11.2028 13.11.2028 14.11.2028
36 14.02.2029 13.02.2029 14.02.2029
37 14.05.2029 11.05.2029 14.05.2029
38 14.08.2029 13.08.2029 14.08.2029
39 14.11.2029 13.11.2029 14.11.2029
40 14.02.2030 13.02.2030 14.02.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2030 13.02.2030 14.02.2030 750.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin ikinci kupon oranı % 2,7622 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868730
BIST