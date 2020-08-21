***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.09.2020Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN92023Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 943.900.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,7509 7.087.745,1 Evet2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 0,8452 7.977.842,8 Evet3 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 943.900.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar96 gün vadeli 943.900.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kuponu 21.08.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870715BIST