***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.03.2021Vade (Gün Sayısı) 185Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN32110Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 534.870.702Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.03.2021Kayıt Tarihi 26.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.03.2021Ek Açıklamalar185 gün vadeli 534.870.702 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 28.08.2020 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871647BIST