***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.03.2021Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN32128Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.000.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,88882 28.10.2020 27.10.2020 28.10.20203 27.11.2020 26.11.2020 27.11.20204 28.12.2020 25.12.2020 28.12.20205 28.01.2021 27.01.2021 28.01.20216 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 171.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar182 gün vadeli 171.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kupon oranı % 0,8888 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876789BIST