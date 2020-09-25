***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.09.2020 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32128
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,8888
2 28.10.2020 27.10.2020 28.10.2020
3 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020
4 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020
5 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021
6 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 171.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
182 gün vadeli 171.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kupon oranı % 0,8888 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876789
BIST