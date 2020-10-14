***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2020 11:55
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi .
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ödeme tarihi düzeltimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.02.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRAN23013
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,0534 22.900.500 Evet
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,7622 20.716.500 Evet
3 14.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
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12:381.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:387,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
12:389,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:38484,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,39
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ESEN
|12,43
|771.182
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.461.335
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.258.099
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|992.303
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.546.468
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|17.137.327
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,76
|524.251.478
|% -1,78
|
|SISE
|6,78
|501.065.762
|% 0,59
|
|GARAN
|7,10
|430.291.343
|% 0,14
|
|ODAS
|3,52
|412.336.034
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,64
|383.758.759
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|357.903.763
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,76
|524.251.478
|% -1,78
|
|TSKB
|1,19
|205.200.380
|% 4,39
|
|ODAS
|3,52
|412.336.034
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,64
|383.758.759
|% 0,28
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9531
|7,9572
|% 0,48
|
|Euro
|9,3291
|9,3338
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2527
|10,3041
|% 0,39
|
|Frank
|8,6483
|8,7004
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1137
|2,1243
|% 0,43
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,99
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,67
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,84
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|