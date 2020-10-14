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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi .
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ödeme tarihi düzeltimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.02.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRAN23013
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,0534 22.900.500 Evet
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,7622 20.716.500 Evet
3 14.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
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uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler12:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 771.182 % 10,00  
KERVN 2,42 4.770.539 % 10,00  
DAGHL 14,64 2.461.335 % 9,99  
POLTK 356,60 2.258.099 % 9,99  
BALAT 13,10 3.143.345 % 9,99  
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12:38 Alış Satış %  
Dolar 7,9531 7,9572 % 0,48  
Euro 9,3291 9,3338 % 0,30  
Sterlin 10,2527 10,3041 % 0,39  
Frank 8,6483 8,7004 % 0,32  
Riyal 2,1137 2,1243 % 0,43  
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12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 4,53  
Altın Gr. 485 485 3,68  
Cumhuriyet 3.191 3.239 6,00  
Tam 3.196 3.275 19,99  
Yarım 1.545 1.584 9,67  
Çeyrek 775 792 4,84  
Gümüş.Ons 24,12 24,17 0,00  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,04  
B. Petrol 42,59 42,59 0,15  
Seans Raporu 12:38
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* Uluslarası döviz piyasası kuru