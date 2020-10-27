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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32128
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,8888 1.519.848 Evet
2 28.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 1,1241
3 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020
4 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020
5 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021
6 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 171.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
182 gün vadeli 171.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı % 1,1241 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884456


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.498,20 104.090.159 % 10,00  
KLNMA 71,50 30.524.677 % 10,00  
OSMEN 22,00 1.052.609 % 10,00  
YBTAS 15.069,80 213.349 % 10,00  
PKENT 703,50 111.545 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1680 8,1726 % 1,10  
Euro 9,6612 9,6747 % 1,28  
Sterlin 10,6327 10,6860 % 1,29  
Frank 8,9688 9,0228 % 1,13  
Riyal 2,1703 2,1812 % 0,99  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 6,89  
Altın Gr. 502 503 8,06  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,19  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,13  
B. Petrol 41,77 41,77 0,94  
Seans Raporu 18:05
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