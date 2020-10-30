***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.10.2020 18:46
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Sabit Kuponlu Finansman Bonosu Kupon Ödeme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN12112
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.356.473
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 0,8103 278.390,39 Evet
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 0,8103 278.390,4 Evet
3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 0,8103 278.390,4 Evet
4 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 0,8103 278.390,4 Evet
5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,8103
6 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,8103
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 34.356.473
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
210 gün vadeli 34.356.473 TRY nominal değerdeki bonoların dördüncü kuponu 30.10.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885147
BIST