Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.12.2020 18:11



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İş 145.535,52 Evet
3 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 0,7007 145.535,52 Evet
4 04.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 0,6781 140.841,5 Evet
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,7007 145.535,5 Evet
6 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,6781 140.841,49 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 20.770.024 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
183 gün vadeli 20.770.024 TRY nominal değerdeki ayda bir sabit faizli kupon ödemeli bonoların altıncı kupon ve anaparası 27.10.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891498


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.331
Değişim :  0,00% |  0,02
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.338 En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 11,22 4.990.828 % 10,00  
SNPAM 17,38 6.357.912 % 10,00  
SASA 18,71 607.636.884 % 9,99  
EGPRO 30,66 46.026.606 % 9,97  
ERBOS 35,56 44.197.285 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7995 7,8032 % 0,40  
Euro 9,4699 9,4780 % 0,33  
Sterlin 10,4517 10,5041 % 0,26  
Frank 8,7271 8,7797 % 0,46  
Riyal 2,0740 2,0844 % 0,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -5,06  
Altın Gr. 461 461 0,46  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,14 24,19 0,03  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,03  
B. Petrol 49,06 49,06 0,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru