***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2020 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İş 145.535,52 Evet
3 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 0,7007 145.535,52 Evet
4 04.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 0,6781 140.841,5 Evet
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,7007 145.535,5 Evet
6 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,6781 140.841,49 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 20.770.024 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
183 gün vadeli 20.770.024 TRY nominal değerdeki ayda bir sabit faizli kupon ödemeli bonoların altıncı kupon ve anaparası 27.10.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891498
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 460,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.879
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.345.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|607.292.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7995
|7,8032
|% 0,40
|
|Euro
|9,4699
|9,4780
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4517
|10,5041
|% 0,26
|
|Frank
|8,7271
|8,7797
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0740
|2,0844
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-5,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,35
|