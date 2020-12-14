***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Sabit Kuponlu Finansman Bonosu Kupon ÖdemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN12112Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.356.473Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 0,8103 278.390,39 Evet2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 0,8103 278.390,4 Evet3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 0,8103 278.390,4 Evet4 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 0,8103 278.390,4 Evet5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,8103 278.390,4 Evet6 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,8103Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 34.356.473* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar210 gün vadeli 34.356.473 TRY nominal değerdeki bonoların beşinci kuponu 04.12.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893074BIST