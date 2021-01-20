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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.01.2021 18:10



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN22129
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 510.460.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 1,2197 6.226.080,62 Evet
2 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 1,3646 6.965.737,16 Evet
3 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 510.460.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
84 gün vadeli 510.460.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 28 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kuponu 20.01.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903533


BIST
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GEREL 7,81 554.924.570 % 10,00  
TURGG 184,80 112.302.347 % 10,00  
INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3956 7,4016 % -0,85  
Euro 8,9596 8,9689 % -0,98  
Sterlin 10,0625 10,1129 % -0,83  
Frank 8,2794 8,3292 % -1,05  
Riyal 1,9671 1,9770 % -0,85  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 24,63  
Altın Gr. 444 444 1,96  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,64 25,67 0,50  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 56,41 56,41 0,51  
Seans Raporu 18:05
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