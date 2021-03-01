***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.03.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN32151Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.150.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.02.2021 29.01.2021 01.02.2021 1,3903 1.698.251,45 Evet2 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 1,3948 1.703.748,2 Evet3 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 122.150.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar84 gün vadeli 122.150.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 28 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kuponu 01.03.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914022BIST