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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.03.2021 18:16



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN42119
Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021 2,0976
2 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 500.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
84 gün vadeli 500.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 42 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kupon oranı % 2,0976 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914030


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 17,71 5.077.103 % 10,00  
OTKAR 392,70 309.097.599 % 10,00  
UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
MAALT 255,20 68.117.805 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2871 7,2926 % -1,78  
Euro 8,7740 8,7837 % -2,07  
Sterlin 10,1160 10,1667 % -1,89  
Frank 7,9365 7,9843 % -2,38  
Riyal 1,9380 1,9478 % -1,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -1,74  
Altın Gr. 405 405 -7,71  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,53 26,57 0,00  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,09  
B. Petrol 64,21 64,21 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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