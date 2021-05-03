***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.05.2021 18:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN82123
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.500.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 3,2377 4.225.198,5 Evet
2 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021
3 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 130.500.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
181 gün vadeli 130.500.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 2 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kuponu 03.05.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934197
BIST