***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.06.2021 11:46
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANE2118
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 156.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Ek Açıklamalar
120 gün vadeli 156.300.000 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 10.06.2021 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941946
BIST