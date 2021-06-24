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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2021 18:21



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA2112
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.12.2021
Kayıt Tarihi 20.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.12.2021

Ek Açıklamalar
180 gün vadeli 500.700.000 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 24.06.2021 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944009


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CASA 130,90 19.049.898 % 10,00  
SAMAT 6,49 28.970.610 % 10,00  
BAGFS 17,49 2.149.825 % 10,00  
DENGE 3,41 341.927 % 10,00  
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Sterlin 12,0793 12,1399 % 0,42  
Frank 9,4431 9,5000 % 0,77  
Riyal 2,3148 2,3264 % 0,78  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -0,38  
Altın Gr. 498 498 3,67  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,04 26,06 0,16  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,09  
B. Petrol 75,34 75,34 0,15  
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