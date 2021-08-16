***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 14.02.2030Vade (Gün Sayısı) 3.653Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRAN23013Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,0534 22.900.500 Evet2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,7622 20.716.500 Evet3 14.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 3,6749 27.561.749,99 Evet4 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 4,8372 36.279.000 Evet5 14.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 5,1841 38.880.749,99 Evet6 14.08.2021 13.08.2021