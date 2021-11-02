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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2021 18:11



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN42218
Satışa Başlanma Tarihi 01.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 770.180.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.04.2022
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2022

Ek Açıklamalar
178 gün vadeli 770.180.000 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 02.11.2021 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974037


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FRIGO 23,56 47.144.799 % 9,99  
DOBUR 64,40 26.802.130 % 9,99  
VERTU 23,38 138.682.981 % 9,97  
RODRG 14,57 3.250.810 % 9,96  
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Altın Gr. 551 551 0,92  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,63  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,16  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,35  
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