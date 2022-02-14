***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 14.02.2030Vade (Gün Sayısı) 3.653Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRAN23013Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,0534 22.900.500 Evet2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,7622 20.716.500 Evet3 14.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 3,6749 27.561.749,99 Evet4 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 4,8372 36.279.000 Evet5 14.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 5,1841 38.880.749,99 Evet6 14.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 5,5352 41.513.999,98 Evet7 14.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 5,2597 39.447.750 Evet8 14.02.2022 11.02.2022 14.02.2022 4,4319 33.239.249,99 Evet9 14.05.2022 13.05.2022 16.05.202210 14.08.2022 12.08.2022 15.08.202211 14.11.2022 11.11.2022 14.11.202212 14.02.2023 13.02.2023 14.02.202313 14.05.2023 12.05.2023 15.05.202314 14.08.2023 11.08.2023 14.08.202315 14.11.2023 13.11.2023 14.11.202316 14.02.2024 13.02.2024 14.02.202417 14.05.2024 13.05.2024 14.05.202418 14.08.2024 13.08.2024 14.08.202419 14.11.2024 13.11.2024 14.11.202420 14.02.2025 13.02.2025 14.02.202521 14.05.2025 13.05.2025 14.05.202522 14.08.2025 13.08.2025 14.08.202523 14.11.2025 13.11.2025 14.11.202524 14.02.2026 13.02.2026 16.02.202625 14.05.2026 13.05.2026 14.05.202626 14.08.2026 13.08.2026 14.08.202627 14.11.2026 13.11.2026 16.11.202628 14.02.2027 12.02.2027 15.02.202729 14.05.2027 13.05.2027 14.05.202730 14.08.2027 13.08.2027 16.08.202731 14.11.2027 12.11.2027 15.11.202732 14.02.2028 11.02.2028 14.02.202833 14.05.2028 12.05.2028 15.05.202834 14.08.2028 11.08.2028 14.08.202835 14.11.2028 13.11.2028 14.11.202836 14.02.2029 13.02.2029 14.02.202937 14.05.2029 11.05.2029 14.05.202938 14.08.2029 13.08.2029 14.08.202939 14.11.2029 13.11.2029 14.11.202940 14.02.2030 13.02.2030 14.02.2030Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2030 13.02.2030 14.02.2030 750.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin sekizinci kuponu 14.12.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001647BIST