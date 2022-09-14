***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSGRAN92216 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Takasbankİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,75357Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50014Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,47805Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRAN92216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 279.070.000İhraç Fiyatı 0,84208Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.09.2022Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 279.070.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Moody's Baa1.tr 12.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2020 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 08 Eylül 2021 tarihinde talep toplama ile 09 Eylül 2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 370 gün vadeli, TRSGRAN92216 ISIN kodlu, 279.070.000 TRY nominal değerli tahvilinin 14.09.2022 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063177BIST