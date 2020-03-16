***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2020 13:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
İLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Direktör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Başkan Yardımcısı
AVNİ AYDIN DÜREN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. YK Üyesi, Garanti Bankası Emekli ve Yar. San. Vakfı YK Başkan Yardımcısı
BETÜL EBRU EDİN Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK Başkan Yardımcısı, Öğretmen Akademisi Vakfı YK Yedek Üyesi
DİDEM BAŞER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Garanti Bilişim Tek. Tic. A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi
AYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı YK Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
ALİ TEMEL Genel Müdür Yardımcısı Kredi Riski Yönetimi Başkanı Bankacı Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
CEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı YK Üyesi
MAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. YK Başkanı
SELAHATTİN GÜLDÜ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi
IŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Baskani, TOBB Kadin Girisimciler Ust Kurulu Baskan Yardimcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829259
BIST