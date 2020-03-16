***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür YardımcısıİLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Direktör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Başkan YardımcısıAVNİ AYDIN DÜREN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. YK Üyesi, Garanti Bankası Emekli ve Yar. San. Vakfı YK Başkan YardımcısıBETÜL EBRU EDİN Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK Başkan Yardımcısı, Öğretmen Akademisi Vakfı YK Yedek ÜyesiDİDEM BAŞER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Garanti Bilişim Tek. Tic. A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK ÜyesiAYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı YK Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet ÜyesiALİ TEMEL Genel Müdür Yardımcısı Kredi Riski Yönetimi Başkanı Bankacı Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet ÜyesiCEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı YK ÜyesiMAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. YK BaşkanıSELAHATTİN GÜLDÜ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK ÜyesiIŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Baskani, TOBB Kadin Girisimciler Ust Kurulu Baskan Yardimcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829259BIST