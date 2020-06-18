***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜLEYMAN SÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Görüş YMM A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Risk KomitesiMUAMMER CÜNEYT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bank S.A. (Romanya) Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye DeğilRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilJORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş Gözlemleme Başkanı, Ülke Ağı-Gözlemleme Başkanı ve BBVA Grubu Global Liderlik Takımı Üyesi, BBVA Compass (Amerika) ve BBVA Bancomer (Meksika)Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeJAVIER BERNAL DIONIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bank S.A.Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üye, Risk Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiJAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı BBVA Grubu İcra Kurulu Üyesi, BBVA Grubu Mali İşler Direktörü (CFO) Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiSAİT ERGUN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme KomitesiBELKIS SEMA YURDUM Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiRAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı BBVA Global Risk Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi, Kredi KomitesiMEVHİBE CANAN ÖZSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Grid Solutions Enerji Endustrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GE Enerji Endustri Ticaret ve Servis A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Komet Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GE Renewable Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu Üyesi, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız ÜyeAVNİ AYDIN DÜREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ,Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Denetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür YardımcısıİLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Direktör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Başkan YardımcısıAVNİ AYDIN DÜREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ,Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiBETÜL EBRU EDİN Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK Başkan Yardımcısı, Öğretmen Akademisi Vakfı YK Yedek ÜyesiDİDEM BAŞER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Garanti Bilişim Tek. Tic. A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK ÜyesiAYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı YK Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet ÜyesiALİ TEMEL Genel Müdür Yardımcısı Kredi Riski Yönetimi Başkanı Bankacı Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet ÜyesiCEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı YK ÜyesiMAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Tic A.Ş. YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. YK BaşkanıSELAHATTİN GÜLDÜ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK ÜyesiIŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Baskani, TOBB Kadin Girisimciler Ust Kurulu Baskan Yardimcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851864BIST