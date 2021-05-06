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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 18:10



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti BETÜL EBRU EDİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Öğretmen Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
DİDEM BAŞER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
AYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
CEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bililşim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
IŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Başkanı, TOBB Kadin Girişimciler Üst Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MURAT ATAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti BBVA Morgage Genel Müdür GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, GarantiBBVA Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, AB Horizon Smarter Projesi Danışma Kurulu Üyesi
SİBEL KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü, IK Direktör -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934980


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,32 27,37 0,85  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,22  
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