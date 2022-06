***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiİLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAVNİ AYDIN DÜREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiDİDEM BAŞER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiAYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bililşim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıIŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Başkanı, TOBB Kadin Girişimciler Üst Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMURAT ATAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti BBVA Morgage Genel Müdür GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, GarantiBBVA Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, AB Horizon Smarter Projesi Danışma Kurulu ÜyesiSİBEL KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü, IK Direktör -CEREN ACER KEZİK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı DirektörMURAT ÇAĞRI SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti Ödeme Sistemleri Genel MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMUSTAFA BARIŞ KARAAYVAZ GLOBAL PİYASALAR ALIM SATIM MÜD DİREKTÖRÜMURAT BEHLÜL TUNCEL PİYASALARI VE HAZİNE OPERASYON MÜD DİREKTÖRÜMAHMUT AKTEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 350000000 349.999.992,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ARACILIK HİZMETLERİ 8.327.647,65 8.327.647,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTASFİYE HALİNDE GARANTİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE TİCARET T.A.Ş. BİLİŞİM HİZMETLERİ 994000 993.994,45 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KONUT FİNANSMANI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 750000 749997 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KÜLTÜR A.Ş. KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 6000000 5998800 TRY 99,98 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SİGORTA 500000000 424566290 TRY 84,91 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG HİZMETLERİ 79500000 65.065.635,06 TRY 81,84 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ HOLDİNG B.V. FİNANSAL HİZMETLER 438888600 438888600 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. BANKACILIK 136836000 136836000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKBANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. KART HİZMETİ 177492990 8.827.241,91 TRY 4,98 İŞTİRAK
T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. FİNANS 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. FİNANS SAKLAMA 600000000 İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 30000000 856770 TRY 2,8559 İŞTİRAK
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. LİKİDİTE VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME FAALİYETİ 50000000 4166665 TRY 8,33 İŞTİRAK
GARANTİ ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 10000000 5000000 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIK