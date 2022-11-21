***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜLEYMAN SÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 29.05.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Tüsiad Üye Bağımsız Üye Değil Risk KomitesiMUAMMER CÜNEYT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.06.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyetii Üyesi, Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiJORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş Gözlemleme Başkanı, Ülke Ağı-Gözlemleme Başkanı ve BBVA Grubu Global Liderlik Takımı Üyesi, BBVA Compass (Amerika) ve BBVA Bancomer (Meksika)Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeJAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.10.2014 İcrada Görevli Değil BBVA Grubu İcra Kurulu Üyesi, BBVA Grubu Mali İşler Direktörü (CFO) Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiSAİT ERGUN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.05.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, We Soda YK Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme KomitesiBELKIS SEMA YURDUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2013 İcrada Görevli Değil Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiRAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.05.2017 İcrada Görevli Değil BBVA Global Risk Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi, Kredi KomitesiMEVHİBE CANAN ÖZSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2019 İcrada Görevli Değil Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu Üyesi, AmCham Danışma Kurulu Üyesi, Tekfen TEMAŞ YK Danışmanı, Esin Avukatlık İcra Kurulu Danışmanı Bağımsız ÜyeAVNİ AYDIN DÜREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiPABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil BBVA S.A. Global Risk Yönetimi Kurumsal ve Ticari Kredi Riski Disiplin Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi, Risk KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiİLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör -AVNİ AYDIN DÜREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiAYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finsnsal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,IŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Başkanı, TOBB Kadin Girişimciler Üst Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMURAT ATAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti BBVA Morgage Genel Müdür GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler YK Üyesi, AB Horizon Smarter Projesi Danışma Kurulu ÜyesiSİBEL KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü, IK Direktör Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiCEREN ACER KEZİK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT ÇAĞRI SÜZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Garanti Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı,TUBA KÖSEOĞLU OKÇU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081433BIST