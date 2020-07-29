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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

29.07.2020 18:11
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***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
2437
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                
 
 
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
 
T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporları ile ara dönem faaliyet raporları tarafımızca incelenmiş olup
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu ile ara dönem faaliyet raporlarının Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Recep  Baştuğ
    Aydın  Güler

                                         Genel  Müdür
      Finansal Raporlamadan  Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

 
 
 
 
Jorge Saenz-Azcunaga Carranza               Avni Aydın Düren                             Belkıs Sema Yurdum
            Denetim Komitesi                               Denetim Komitesi                                  Denetim Komitesi
                     Üyesi                                                    Üyesi                                                     Üyesi
       
 
        
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863563


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Tam 2.963 3.006 28,00  
Yarım 1.438 1.463 9,30  
Çeyrek 721 734 6,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,11 -0,31  
Gümüş Gr. 5,41 5,41 -0,03  
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