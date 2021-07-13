***TGB* *IDGYO* *USAK* *GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.07.2021 09:10
***TGB******IDGYO******USAK******GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IDGYO, GARAN, TGB, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950514
BIST
10:311.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:318,6243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:3110,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:31501,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 501,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:31
|YAPRK
|33,04
|5.109.764
|% 7,13
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|11.218
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|13.729.914
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.531.163
|% -9,94
|
|EUKYO
|6,70
|812.893
|% -9,83
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|MARTI
|1,90
|6.031.367
|% -6,40
|
|GARAN
|8,59
|228.777.070
|% -0,58
|
|THYAO
|13,16
|124.643.485
|% -0,60
|
|SASA
|26,34
|82.694.014
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,16
|80.765.781
|% -0,28
|
|PETKM
|5,32
|79.990.200
|% 0,57
|
|PEKGY
|1,08
|38.642.093
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,25
|66.483.232
|% -0,88
|
|GARAN
|8,59
|228.777.070
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,79
|34.017.060
|% -1,10
|
|PETKM
|5,32
|79.990.200
|% 0,57
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6208
|8,6243
|% -0,13
|
|Euro
|10,2310
|10,2357
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9276
|11,9874
|% -0,22
|
|Frank
|9,3833
|9,4398
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,16
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,28
|