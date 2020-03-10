***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:47
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826322
BIST
17:35103.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -172,55
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:356,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:356,9994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0304
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:35326,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -5,32
|Açılış
|: 326,50
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,70
|51.143.721
|% 16,33
|
|DOKTA
|25,52
|21.976.934
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.914.692
|% 14,73
|
|DGATE
|8,02
|96.090.486
|% 11,39
|
|GARFA
|4,47
|32.106.295
|% 10,37
|
|OYAYO
|5,62
|898.745
|% -14,98
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TSPOR
|5,15
|198.399.794
|% -9,65
|
|GSRAY
|2,72
|187.157.251
|% -9,63
|
|TGSAS
|4,17
|3.739.799
|% -9,35
|
|THYAO
|10,38
|977.909.762
|% 0,00
|
|ASELS
|27,02
|967.076.835
|% -2,67
|
|GARAN
|9,45
|619.992.434
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,34
|387.333.517
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|246.999.624
|% -3,21
|
|IHLGM
|1,23
|209.513.275
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,34
|387.333.517
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|246.999.624
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|165.133.781
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,33
|130.491.066
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9656
|8,0055
|% -0,87
|
|Frank
|6,5591
|6,5986
|% -0,79
|
|Riyal
|1,6312
|1,6393
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,20
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|-16,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-7,98
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,74
|37,74
|3,38
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