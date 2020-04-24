***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:07
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840064
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
0
En Düşük
0
18:056,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
18:05388,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,44
|Açılış
|: 388,03
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5767
|8,6197
|% 0,34
|
|Frank
|7,1070
|7,1498
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,95
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,40
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,00
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
|