***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2020 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849778
BIST
11:16110.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 764,11
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:166,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:167,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:16369,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 369,70
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,10
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|27,50
|5.430.950
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|46.482.459
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|1.490.678
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.558.010
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,37
|529.729.229
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,72
|366.736.796
|% 4,88
|
|THYAO
|12,79
|307.955.531
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,65
|242.863.524
|% 4,58
|
|TUPRS
|90,90
|222.301.484
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,72
|366.736.796
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,65
|242.863.524
|% 4,58
|
|GARAN
|8,37
|529.729.229
|% 0,97
|
|GSDHO
|1,82
|66.524.566
|% 1,11
|
|PETKM
|3,80
|135.547.590
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6203
|% 0,38
|
|Frank
|7,0182
|7,0605
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,54
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.434
|-13,80
|
|Tam
|2.469
|2.512
|-6,90
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-8,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,59
|