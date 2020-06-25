***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852768
BIST
11:22114.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 93,07
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:226,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:227,7129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:22389,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 389,38
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,31
|82.897.958
|% 9,36
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|ULAS
|5,31
|10.514.561
|% 6,41
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|34.751.482
|% -9,83
|
|GUSGR
|4,42
|533.488.550
|% -5,96
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,42
|533.488.550
|% -5,96
|
|HALKB
|6,33
|457.717.989
|% 3,26
|
|KRDMD
|3,07
|444.237.503
|% -2,23
|
|GARAN
|8,22
|397.758.365
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,15
|368.610.293
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,50
|297.712.962
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,91
|177.219.866
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,07
|444.237.503
|% -2,23
|
|GUSGR
|4,42
|533.488.550
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,90
|202.640.563
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5154
|8,5581
|% 0,36
|
|Frank
|7,2045
|7,2479
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,79
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|5,10
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,20
|
|Yarım
|1.260
|1.276
|3,50
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,92
|39,92
|-0,39
|