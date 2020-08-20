***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 12:45
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870306
BIST
14:081.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -9,44
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:087,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0650
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:088,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0717
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7101
En Düşük
8,6034
14:08455,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,10
|Açılış
|: 455,62
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:08
|BERA
|8,47
|30.226.749
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.352.607
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.483.345
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,41
|2.185.859.855
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,30
|1.796.362.638
|% 1,57
|
|RTALB
|59,90
|541.842.292
|% 2,92
|
|GARAN
|7,19
|478.989.559
|% -1,24
|
|TCELL
|15,32
|443.136.053
|% 0,46
|
|PETKM
|4,41
|2.185.859.855
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,03
|334.075.882
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,81
|364.251.989
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,99
|383.664.926
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,16
|189.691.314
|% -0,92
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3505
|7,3536
|% 0,89
|
|Euro
|8,7027
|8,7101
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,5986
|9,6467
|% 0,76
|
|Frank
|8,0160
|8,0643
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% 0,58
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|7,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|-79,95
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-38,68
|
|Çeyrek
|728
|745
|-19,34
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|