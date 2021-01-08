***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 12:11
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898204
BIST
12:521.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:527,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:529,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:52448,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,73
|Açılış
|: 448,30
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:52
|INVEO
|58,30
|50.471.484
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|94.097.217
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|42.167.595
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,70
|297.767.560
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,52
|1.245.242.007
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|955.747.079
|% 0,95
|
|THYAO
|12,94
|919.075.669
|% 2,05
|
|OTKAR
|417,00
|756.625.815
|% -3,23
|
|KRDMD
|6,20
|666.158.917
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,52
|1.245.242.007
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|955.747.079
|% 0,95
|
|PETKM
|5,25
|623.515.404
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|205.826.938
|% -1,08
|
|KRDMD
|6,20
|666.158.917
|% 4,55
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3653
|7,3718
|% 0,32
|
|Euro
|9,0197
|9,0294
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,9975
|10,0476
|% 0,63
|
|Frank
|8,2844
|8,3343
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9610
|1,9709
|% 0,46
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,41
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.962
|3.037
|-19,85
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-9,60
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,56
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,40
|