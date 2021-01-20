***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:26
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903411
BIST
10:341.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:347,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:349,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:34443,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 443,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:32
|INTEM
|66,55
|9.074.815
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|25.166.644
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|29.897.856
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|YYAPI
|2,58
|80.334.805
|% -8,19
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|DOHOL
|3,91
|380.941.192
|% 1,82
|
|KARSN
|4,34
|320.228.223
|% 5,34
|
|SISE
|7,96
|311.461.827
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,16
|292.350.383
|% 0,85
|
|MGROS
|48,40
|248.483.891
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,91
|380.941.192
|% 1,82
|
|KARSN
|4,34
|320.228.223
|% 5,34
|
|TSKB
|1,91
|116.279.236
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,58
|68.542.524
|% -0,63
|
|KRDMD
|7,16
|292.350.383
|% 0,85
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4503
|% -0,19
|
|Euro
|9,0525
|9,0612
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% -0,12
|
|Frank
|8,3476
|8,3979
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% -0,36
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,92
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|56,33
|56,33
|0,43
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:43OYAYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 678 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, KCHOL
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, GUBRF, DOHOL
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 73 artarak (% 0.12 ) 1, 390
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, TMPOL, MERIT, KSTUR, INVEO, SNKRN, OZRDN, INTEM, UFUK, COSMO