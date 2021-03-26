***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:13
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920775
BIST
11:281.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:287,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:289,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0788
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:28443,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,10
|Açılış
|: 443,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:26
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.092.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|118.828.132
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|261.400.213
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,76
|2.676.274
|% -4,85
|
|BSOKE
|3,65
|59.954.449
|% -4,70
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,08
|702.422.818
|% 1,29
|
|SISE
|7,44
|411.439.732
|% 3,05
|
|BJKAS
|6,86
|312.903.034
|% 8,89
|
|VESTL
|36,34
|273.910.786
|% -2,05
|
|AVOD
|9,49
|261.400.213
|% -9,96
|
|GARAN
|7,08
|702.422.818
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,73
|223.011.505
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,21
|123.900.588
|% 2,31
|
|SISE
|7,44
|411.439.732
|% 3,05
|
|BJKAS
|6,86
|312.903.034
|% 8,89
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9866
|7,9983
|% 0,74
|
|Euro
|9,4130
|9,4333
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,9658
|11,0208
|% 0,95
|
|Frank
|8,4522
|8,5032
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1229
|2,1336
|% 0,65
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,18
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|1,30
|
Seans Raporu
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