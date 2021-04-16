***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 15:33
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928800
BIST
17:121.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:128,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:129,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0731
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:12461,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,99
|Açılış
|: 461,28
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:12
|QUAGR
|29,12
|192.000.325
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.610.177
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,31
|11.171.694
|% -47,71
|
|SAMAT
|5,22
|111.730.484
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.031.632
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,30
|1.537.938.658
|% -0,14
|
|EREGL
|18,15
|1.218.960.750
|% 0,67
|
|ODAS
|3,38
|716.921.261
|% -8,15
|
|PETKM
|6,35
|528.638.076
|% -0,94
|
|FROTO
|183,00
|486.081.859
|% 2,92
|
|GARAN
|7,30
|1.537.938.658
|% -0,14
|
|ODAS
|3,38
|716.921.261
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,16
|408.991.427
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,87
|330.140.026
|% 1,63
|
|TSKB
|1,29
|145.576.877
|% -3,73
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0633
|8,0680
|% 0,76
|
|Euro
|9,6717
|9,6793
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,1076
|11,1633
|% 0,92
|
|Frank
|8,7436
|8,7963
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1448
|2,1555
|% 0,72
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 13, 446.00 milyon TL de
-
17:27DARDL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 146 adet işlem
-
17:26TUREX
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 662, 408 adet işlem
-
17:24FORMT
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 031, 075 adet işlem
-
17:23KRSTL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 672 adet işlem