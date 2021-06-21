***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 14:23
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943353
BIST
16:101.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:108,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0303
|Açılış
|: 73,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 73,5100
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:1010,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0700
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:107,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 7,33
|
|Önceki Kapanış
|: 7,25
|
7,36
En Düşük
7,21
BIST En Aktif Hisseler16:10
|OZBAL
|10,12
|7.768.426
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.056.359
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.327.320
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.835.871
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,66
|12.564.790
|% 9,62
|
|METUR
|6,39
|63.718.541
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.539.763
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,53
|1.169.869.466
|% -0,07
|
|GARAN
|8,13
|647.479.765
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,11
|601.480.129
|% 2,43
|
|EREGL
|18,06
|439.510.701
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,78
|425.940.167
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,11
|601.480.129
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,15
|272.133.978
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|1.169.869.466
|% -0,07
|
|GARAN
|8,13
|647.479.765
|% -0,37
|
|BOBET
|6,16
|400.218.045
|% 8,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7655
|8,7676
|% 0,35
|
|Euro
|10,4376
|10,4431
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1378
|12,1987
|% 0,91
|
|Frank
|9,4859
|9,5431
|% 0,59
|
|Riyal
|2,3326
|2,3443
|% 0,42
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,37
|
|Altın Gr.
|501
|502
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.306
|3.390
|28,78
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|13,92
|
|Çeyrek
|802
|820
|6,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|73,07
|73,07
|-0,44
|