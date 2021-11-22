***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2021 13:11
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978936
BIST
13:311.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
13:3111,1892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0624
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
13:3112,6314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0763
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
13:31662,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -5,42
|Açılış
|: 662,83
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler13:28
|EDATA
|11,00
|38.191.982
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.284.903
|% 10,00
|
|SANFM
|31,96
|13.862.853
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.387.792
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|16.038.865
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|71.974.526
|% -9,96
|
|SUMAS
|88,10
|129.403
|% -6,28
|
|GSRAY
|4,05
|181.378.735
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|79.574.569
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,27
|220.841.567
|% -4,94
|
|THYAO
|17,44
|1.261.282.936
|% 2,05
|
|SISE
|11,15
|925.388.284
|% -0,89
|
|GARAN
|12,05
|790.036.590
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,39
|701.554.559
|% 2,57
|
|TSPOR
|8,96
|422.315.572
|% 4,43
|
|ODAS
|1,64
|292.326.560
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,56
|356.258.944
|% 0,28
|
|KRDMD
|8,39
|701.554.559
|% 2,57
|
|SISE
|11,15
|925.388.284
|% -0,89
|
|THYAO
|17,44
|1.261.282.936
|% 2,05
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1797
|11,1901
|% -0,55
|
|Euro
|12,6177
|12,6304
|% -0,61
|
|Sterlin
|14,9956
|15,0709
|% -0,56
|
|Frank
|12,0130
|12,0854
|% -0,46
|
|Riyal
|2,9741
|2,9890
|% -0,55
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,03
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-0,09
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-0,05
|
|Çeyrek
|1.057
|1.081
|-0,31
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,03
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,22
|