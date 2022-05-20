***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 12:07
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031415
BIST
12:222.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,39
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:2215,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1393
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:2216,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0962
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9347
En Düşük
16,7772
12:22947,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,41
|Açılış
|: 947,92
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:20
|IMASM
|46,90
|19.525.570
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.963.869
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.650.268
|% 9,73
|
|GENTS
|4,73
|34.300.274
|% 9,49
|
|SMART
|5,91
|10.342.709
|% 8,44
|
|PAMEL
|97,75
|4.880.628
|% -7,61
|
|SMRTG
|21,48
|74.165.062
|% -7,09
|
|OZRDN
|9,90
|2.006.436
|% -6,95
|
|MRGYO
|1,31
|10.898.724
|% -6,43
|
|ULUSE
|180,00
|39.059.661
|% -6,25
|
|GARAN
|16,23
|1.877.605.690
|% 3,71
|
|THYAO
|42,54
|1.079.378.566
|% 0,33
|
|AKBNK
|8,13
|930.112.009
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,39
|803.782.026
|% 0,00
|
|SISE
|19,81
|639.021.646
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,39
|803.782.026
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|139.232.673
|% 1,71
|
|GARAN
|16,23
|1.877.605.690
|% 3,71
|
|AKBNK
|8,13
|930.112.009
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,65
|289.986.849
|% 1,15
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9792
|15,9852
|% 0,90
|
|Euro
|16,9174
|16,9324
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,9031
|20,0030
|% 0,81
|
|Frank
|16,3802
|16,4789
|% 0,77
|
|Riyal
|4,2484
|4,2697
|% 0,66
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,82
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,36
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,13
|