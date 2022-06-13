***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 12:34
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036903
BIST
17:252.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -19,39
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:2517,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1399
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:2518,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:251.014,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -15,80
|Açılış
|: 1.014,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,09
BIST En Aktif Hisseler17:23
|EUREN
|23,76
|383.797.321
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.171.889
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|FONET
|14,34
|154.154.280
|% 9,89
|
|TSGYO
|5,48
|73.398.158
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|TMSN
|29,70
|299.891.627
|% -7,53
|
|GESAN
|30,40
|177.467.319
|% -7,26
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|THYAO
|47,06
|5.165.712.737
|% 0,77
|
|EREGL
|31,46
|2.399.321.291
|% -5,35
|
|SISE
|22,16
|1.922.006.552
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,17
|1.421.351.495
|% -5,86
|
|SASA
|42,66
|1.229.970.292
|% -2,96
|
|EKGYO
|2,60
|622.110.550
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,17
|274.287.535
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,78
|896.700.591
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,05
|643.200.129
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|397.276.149
|% -2,74
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2418
|17,2643
|% 0,90
|
|Euro
|18,0395
|18,0633
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8943
|20,9991
|% -0,53
|
|Frank
|17,2553
|17,3592
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5831
|4,6061
|% 0,79
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-45,29
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,22
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.709
|6.821
|-119,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|-59,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.668
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,02
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,35
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,31
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ALARK
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 402, 167 adet işlem
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17:37BRISA
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 760, 001 adet işlem
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17:36KRDMD
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 065, 608 adet işlem
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 26 kaybederek (% -0.63 ) 2, 263
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ORCAY, EUREN, UFUK, BRKO