***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 11:37
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080264
BIST
11:504.748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 91,43
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.753
En Düşük
4.677
11:5018,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:5019,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1119
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:501.064,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.064,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ALBRK
|3,08
|217.251.827
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.048.684
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|112.530.545
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|101.710.346
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|130.521.676
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,70
|181.135.637
|% -9,83
|
|SNGYO
|3,18
|279.209.336
|% -7,29
|
|CLEBI
|598,70
|78.315.345
|% -6,31
|
|YKBNK
|11,46
|3.810.058.034
|% 6,21
|
|THYAO
|107,80
|3.007.940.263
|% -1,10
|
|ISCTR
|10,34
|2.900.847.485
|% 6,27
|
|AKBNK
|17,25
|2.763.528.235
|% 6,55
|
|VAKBN
|10,25
|2.001.761.612
|% 9,51
|
|YKBNK
|11,46
|3.810.058.034
|% 6,21
|
|SKBNK
|2,42
|711.437.290
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,34
|2.900.847.485
|% 6,27
|
|TSKB
|3,43
|742.210.437
|% 5,21
|
|VAKBN
|10,25
|2.001.761.612
|% 9,51
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6157
|% 0,08
|
|Euro
|19,3731
|19,3870
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,0230
|22,1334
|% 0,11
|
|Frank
|19,6721
|19,7906
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,05
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|0,01
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.062
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.430
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,75
|