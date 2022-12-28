***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 11:47
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090561
BIST
14:025.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -38,32
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0218,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0219,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:021.084,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.084,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:02
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.068.911
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,44
|489.754.294
|% 9,17
|
|PLTUR
|17,36
|16.279.028
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|219,90
|110.589.353
|% -9,51
|
|KOZAL
|603,80
|4.108.188.064
|% -8,92
|
|CMBTN
|564,10
|37.932.442
|% -8,14
|
|KOZAL
|603,80
|4.108.188.064
|% -8,92
|
|THYAO
|140,30
|3.611.581.065
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,06
|3.350.533.633
|% 4,91
|
|ASELS
|58,00
|2.632.415.545
|% 0,09
|
|KRDMD
|18,01
|2.609.313.933
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,19
|1.455.871.042
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,01
|2.609.313.933
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,73
|1.599.000.315
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,84
|1.640.936.420
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,02
|356.828.141
|% -1,95
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7039
|18,7180
|% 0,25
|
|Euro
|19,9111
|19,9348
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4917
|22,6045
|% 0,47
|
|Frank
|20,0689
|20,1898
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,21
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.323
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.546
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|