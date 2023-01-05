***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:51
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093672
BIST
10:465.430
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -93,68
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.422
10:4618,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4619,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0529
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:461.116,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.116,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:46
|DOGUB
|11,00
|21.073.693
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|129.824.404
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DYOBY
|31,72
|99.594.108
|% 8,63
|
|BFREN
|5.670,40
|94.078.277
|% 8,40
|
|ULUSE
|202,50
|22.110.421
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.899.393
|% -9,87
|
|ATLAS
|3,25
|2.717.497
|% -9,72
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|EREGL
|43,40
|3.408.017.768
|% 1,12
|
|THYAO
|145,10
|3.037.084.735
|% 0,42
|
|ASELS
|64,35
|1.602.960.102
|% -1,23
|
|KRDMD
|19,30
|1.521.960.672
|% -2,48
|
|EKGYO
|9,34
|1.352.433.499
|% -0,85
|
|EKGYO
|9,34
|1.352.433.499
|% -0,85
|
|EREGL
|43,40
|3.408.017.768
|% 1,12
|
|KRDMD
|19,30
|1.521.960.672
|% -2,48
|
|YKBNK
|11,62
|556.700.679
|% -0,17
|
|PETKM
|19,72
|796.568.072
|% -1,40
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7506
|18,7578
|% 0,08
|
|Euro
|19,9220
|19,9449
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4659
|22,5785
|% -0,30
|
|Frank
|20,0973
|20,2184
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9739
|4,9989
|% 0,09
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.558
|7.625
|-1,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|