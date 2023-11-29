***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2023 10:03
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220783
BIST
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13:048.052
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -41,83
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.049
En Yüksek
8.125
13:0428,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0431,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0338
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
13:041.894,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.894,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:04
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|257.519.274
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.870.882
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.365.969
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.347.310
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|650.896.319
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.860.921
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.231.111.336
|% -1,53
|
|SASA
|49,94
|2.475.179.339
|% 1,71
|
|TUPRS
|156,50
|2.155.173.926
|% 0,32
|
|AKBNK
|33,88
|1.441.911.727
|% 0,24
|
|EREGL
|41,18
|1.436.796.708
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|1.366.108.806
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,25
|373.126.644
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,49
|518.709.741
|% -0,13
|
|ISCTR
|22,16
|1.247.062.886
|% 0,00
|
|HEKTS
|22,62
|1.148.073.555
|% 2,82
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9046
|28,9085
|% 0,01
|
|Euro
|31,7356
|31,7483
|% -0,11
|
|Sterlin
|36,5432
|36,7265
|% -0,11
|
|Frank
|32,8323
|33,0301
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,01
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|936,54
|938,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,36
|1.050,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,27
|2.037,50
|% 0,66
|