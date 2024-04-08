***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2024 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269421
BIST
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11:569.683
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 64,40
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5632,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0379
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5634,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1228
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:562.407,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.407,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ENTRA
|13,31
|10.951.588
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|405.965.039
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|86.782.163
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|293.149.627
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|700.480.290
|% 9,98
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.790.200
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.463,00
|165.732.605
|% -5,25
|
|GENIL
|60,55
|136.756.625
|% -4,95
|
|MARTI
|4,34
|60.609.725
|% -3,77
|
|THYAO
|310,75
|5.595.286.856
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,91
|2.448.824.715
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,30
|1.835.199.522
|% 0,33
|
|TUPRS
|178,80
|1.718.880.873
|% -0,50
|
|EREGL
|41,96
|1.454.122.503
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,91
|2.448.824.715
|% 1,18
|
|EKGYO
|10,29
|913.623.653
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,79
|513.647.691
|% 0,70
|
|YKBNK
|30,30
|1.835.199.522
|% 0,33
|
|HALKB
|16,22
|830.244.240
|% 7,77
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0662
|% 0,16
|
|Euro
|34,8655
|34,8828
|% 0,37
|
|Sterlin
|40,5507
|40,7540
|% 0,55
|
|Frank
|35,4712
|35,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5687
|8,6117
|% 0,67
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|937,71
|939,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,61
|1.011,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,32
|90,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,09
|2.335,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:54
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-
12:09PATEK
Yüzde 4.25 oranında artışla 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 879, 000 adet işlem
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12:08PASEU
Yüzde 9.96 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 440 adet işlem
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12:07KZBGY
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 979 adet işlem
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12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 31 artarak (% 0.07 ) 10, 483
-
12:06XU100
Endeks 9, 680 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 43, 979.00 milyon TL de