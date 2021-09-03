***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.09.2021 11:21
***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TGSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961631
BIST
17:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,74
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
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1.482
En Düşük
1.465
17:058,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 8,2800
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|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3488
En Düşük
8,2680
17:059,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 9,8200
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|Önceki Kapanış
|: 9,7900
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9,9267
En Düşük
9,8180
17:05487,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,82
|Açılış
|: 487,38
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|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:05
|OYLUM
|4,40
|34.208.283
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|245.366
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|78.894.470
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.560.781
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.686.131
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|48,04
|13.081.242
|% -5,53
|
|BURCE
|20,58
|8.112.883
|% -5,51
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,09
|76.498.306
|% -4,94
|
|THYAO
|12,85
|991.993.574
|% -0,39
|
|GARAN
|9,81
|893.908.426
|% -0,51
|
|SASA
|28,48
|531.002.520
|% 0,99
|
|EREGL
|18,22
|429.364.552
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,68
|389.787.327
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,76
|247.520.390
|% 7,98
|
|ODAS
|1,57
|207.626.559
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,61
|284.494.463
|% -1,14
|
|GARAN
|9,81
|893.908.426
|% -0,51
|
|AKYHO
|2,40
|198.592.927
|% -3,61
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3126
|8,3171
|% 0,52
|
|Euro
|9,8760
|9,8861
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4815
|11,5391
|% 0,58
|
|Frank
|9,0571
|9,1116
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2096
|2,2207
|% 0,43
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|14,33
|
|Altın Gr.
|486
|487
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|19,00
|
|Tam
|3.199
|3.282
|19,47
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|9,42
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,16
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,19
|