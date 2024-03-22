***TGSAS* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***TGSAS******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [TGSAS]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduPITDönem09.03.2024 - 22.03.2024AçıklamalarTGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS.E) paylarında 09.03.2024 - 22.03.2024 döneminde likidite sağlayacılık kapsamında yapılan işlemleri gösteren tablo EK'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261614BIST