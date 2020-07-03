***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2020 17:51
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Yapılmadı
Tescil Tarihi
Yapılmadı
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yayınlanmadı
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü.
Neticede
1. Denetim Komitesinden de görüş alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine,
2. Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854452
BIST
18:00115.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.073,60
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 392,14
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.303.184
|% 9,97
|
|DITAS
|18,90
|7.760.618
|% 9,95
|
|ULAS
|5,64
|9.869.583
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|CMBTN
|63,50
|27.004.650
|% -8,83
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,00
|13.053.028
|% -5,94
|
|KRDMB
|3,42
|69.938.567
|% -5,79
|
|THYAO
|11,92
|1.056.570.937
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|870.332.341
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|847.139.293
|% 4,24
|
|ODAS
|2,61
|825.800.184
|% 2,35
|
|ALBRK
|1,84
|748.391.563
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,61
|718.782.891
|% 7,33
|
|ALBRK
|1,84
|748.391.563
|% 4,55
|
|IEYHO
|1,05
|377.912.982
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,04
|730.968.794
|% -1,45
|
|ODAS
|2,61
|825.800.184
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5366
|8,5794
|% 0,20
|
|Frank
|7,2403
|7,2839
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.613
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
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